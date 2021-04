Grosse embrouille entre les deux coachs après Chelsea-Porto

Hier soir, Chelsea s'est incliné face à Porto (0-1) en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Cela n'empêche pas les Blues de rejoindre le dernier carré de la compétition.

, qui a mis tout le monde d'accord. En revanche, en fin de match, c'est une mêlée tendue qui s'est formée sur la pelouse de Stamford Bridge. En effet, les deux camps se sont écharpés après des propos qu'auraient tenus Sergio Conceiçao, l'entraîneur de Porto. "J'ai été insulté par le monsieur à côté", a précisé Thomas Tuchel, sur le banc de Chelsea. "J'ai entendu des insultes. Ce n'était pas joli et mon énervement à la fin de la rencontre a quelque chose à voir avec ça. Je ne lui ai même pas parlé. J'ai dit à l'arbitre que son assistant avait entendu les propos", a-t-il détaillé.

Pendant de longues secondes, les deux hommes et les arbitres se sont entretenus avec virulence, attirant forcément joueurs et membres du staff dans les parages. Tout s'est finalement apaisé quelques minutes plus tard.