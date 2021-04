JO de Tokyo: un duo homme femme pour porter le drapeau français

Parité pour les futurs porte-drapeaux de l'équipe de France olympique et paralympique: un homme et une femme seront désignés d'ici l'été pour porter le drapeau de la France à la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo, et plusieurs grands sportifs se sont portés candidats comme la judoka Clarisse Agbegnenou ou le nageur Florent Manaudou.

A 100 jours des JO de Tokyo, sur lesquels s'alourdissent les inquiétudes sanitaires, les candidats et candidates pour porter le drapeau français ont été rendus public mercredi, à l'occasion d'une visioconférence de presse.

La France s'est ainsi convertie à la possibilité ouverte par le Comité international olympique en mars 2020 d'un binôme porte-drapeaux lors de la cérémonie d'ouverture des JO d'été. C'est donc un duo qui succèdera à Teddy Riner qui avait officié aux JO de Rio en 2016.

Sont candidats pour Tokyo: la judoka Clarisse Agbegnenou, la surfeuse Johanne Defay, Sandrine Gruda (basket-ball), Maïva Hamadouche (boxe), Kristina Mladenovic (tennis), Mélina Robert-Michon (disque), Charline Picon (planche à voile), Samir Ait-Saïd (gymnaste), Maxime Beaumont (canoë-kayak), Renaud Lavillenie, Florent Manaudou (natation), Astier Nicolas (équitation).

Ils seront désignés par des "ambassadeurs" de chaque fédération via un système de points.

Chez les athlètes paralympiques: Stéphane Houdet (tennis fauteuil), Sandrine Martinet (parajudo), Perle Bouge (paraaviron), Nantenin Keita (paraathlétisme), David Smetanine (para natation), Pierre Fairbank (paraathélisme), Souhad Ghazouani (para développé couché)

L'équipe de France est rebaptisée "équipe de France unie" entre olympique et paralympique. "C'est un moment clé dans l'histoire du sport français", s'est réjoui Tony Estanguet, le patron du comité d'organisation des JO Paris 2024.

"Tout le monde nous dit cela va être des Jeux au rabais", a expliqué Claude Onesta, directeur du haut-niveau de l'Agence nationale du sport (ANS). Mais, "plus le contexte est inhabituel, plus cela ouvre le champ". Chef de mission de la délégation française aux JO de Tokyo, Michel Vion, a donné le chiffre "d'une quarantaine de médailles" comme objectif à Tokyo.

Les sportifs français avaient rapporté 42 médailles des JO de Rio.