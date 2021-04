Manchester City surpris par d'importants feux d'artifice pendant la nuit (photo)

Selon la presse anglaise, un groupe de supporters du Borussia Dortmund a décidé de perturber la nuit des joueurs de Manchester City. Pour ce faire, ils ont tiré des feux d'artifice.

La presse anglaise fait état d'un incident dans les rues de Dortmund, quelques heures avant l'affrontement entre le Borussia et Manchester City, en quart de finale retour de la Ligue des Champions.

Des supporters du Borussia auraient en effet allumé et tiré des feux d'artifice à plusieurs reprises au beau milieu de la nuit: une fois à 2h45, une deuxième à 4h30 et une dernière fois une heure plus tard. La puissance serait telle qu'elle aurait réveillé de nombreux habitants et des joueurs mancuniens.

Reste à savoir si cela aura ou non un impact sur le terrain. Manchester City s'était imposé 2-1 à l'aller.