Notre consultante Aline Zeler nommée à la tête de l'équipe féminine de Charleroi

Aline Zeler, 37 ans, sera à partir de la saison prochaine le nouvel entraîneur de l'équipe féminine de Charleroi. Le club hennuyer a annoncé mercredi l'information en précisant qu'elle a signé un contrat à durée indéterminée.

Co-détentrice du record de sélections en équipe nationale (111 sélections) avec Janice Cayman depuis dimanche dernier, Zeler a pris sa retraite de l'équipe nationale en juin 2019. Zeler a joué pour le Standard (2004-2006 et 2010-2017), Saint-Trond (2009-2010) et Anderlecht (2006-2009 et 2017-2018). Elle a remporté neuf titres consécutifs : de 2010 à 2017 avec le Standard, en 2018 avec Anderlecht.

Après une dernière saison au PSV (2018-2019), elle est devenue l'entraîneur des U23 d'Eindhoven. Elle a quitté le club néerlandais à la fin du mois de mai 2020. Elle a ensuite pris en charge les sélections nationales de jeunes de notre pays en tant qu'entraîneur adjoint, avant de rejouer au RC Genk Ladies en septembre 2020. Au début du mois dernier, leur collaboration a pris fin d'un commun accord.