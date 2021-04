Rafael Nadal ne laisse pas la moindre chance à Delbonis (vidéos)

Novak Djokovic et Rafael Nadal sont de retour, en forme physiquement, "solides" dans le jeu et donc ambitieux : les deux champions, qui n'avaient plus joué depuis l'Open d'Australie en février, ont fait un retour impressionnant mercredi en compétition à Monte-Carlo.

Les couleurs françaises ne seront plus représentées que par le revenant Lucas Pouille (86e mondial) qui a éliminé Alexei Popyrin (83e) 7-5, 2-6, 6-3, tandis que Jérémy Chardy (53e) a chuté face à Grigor Dimitrov (17e) 7-6 (7/3), 6-4.



Si l'on ne s'attendait pas à ce que Nadal éprouve de difficulté face à Federico Delbonis (87e), qu'il a effectivement battu 6-1, 6-2 en 1h20, on pensait que l'étoile montante du tennis mondial Jannik Sinner (22e), finaliste du Masters 1000 de Miami au début du mois, serait en mesure de menacer un peu Djokovic. L'Italien a bien donné une réplique solide au Serbe, mais pas suffisante pour lui ravir le premier rôle. Le N.1 mondial s'est imposé 6-4, 6-2 en 1h34.



Quelle que soit la durée des échanges, le Serbe a dominé, marquant plus de points gagnants (20 contre 17) et commettant moins de fautes directes (21 contre 28) que son adversaire de 19 ans. Après son 18e titre majeur et ayant assuré le record de semaines au sommet de la hiérarchie mondiale, Djokovic avait annoncé que les trophées du Grand Chelem devenaient ses seuls objectifs.



Pic à Roland-Garros



Il a ainsi tiré un trait sur le Masters 1000 de Miami (dur), et est resté chez lui à Monaco pour préparer la saison sur terre battue avec Roland-Garros en ligne de mire. Et mercredi, lui qui souffrait d'une déchirure abdominale à Melbourne, a montré qu'il était déjà prêt, ou du moins en très bonne voie. "Je me suis senti bien, a confirmé le Serbe. Je pense que solide est le bon terme pour définir ma performance." "Je sais que je peux toujours faire mieux. Je travaille pour jouer à un niveau encore plus élevé qu'aujourd'hui. Mais je dois être satisfait parce que le tirage au sort m'avait réservé un adversaire compliqué au premier tour: Sinner est en forme et frappe très bien la balle", a ajouté le double vainqueur en Principauté (2013 et 2015).



"Je sais ce que je dois faire pour me préparer afin d'atteindre le pic de ma forme à Roland-Garros, qui est certainement le tournoi sur terre où je veux jouer mon meilleur tennis. Mais je viens de débuter ma campagne sur terre et la route est longue jusqu'à Paris", a-t-il ajouté.



Intelligence de jeu



Le prochain obstacle sur cette route est le Britannique Daniel Evans (33e), dont il a souligné "l'intelligence" de jeu. La route de Nadal vers un éventuel quatorzième titre à Roland-Garros a débuté encore plus tranquillement. "J'ai fait un match solide. Rien d'extraordinaire, mais rien de mauvais. Juste un match solide, un bon début. Je pense avoir fait ce qu'il fallait", a commenté l'Espagnol qui s'attend à un "test difficile", cette fois, au prochain tour face à Dimitrov.

Le N.3 mondial, qui restait sur un quart de finale en Australie où il était blessé au dos, est apparu à l'aise physiquement mercredi. "Oui, je me sens bien, a-t-il confirmé en ce début de quête d'un douzième titre monégasque. Je me suis bien entraîné ces trois, quatre dernières semaines et, honnêtement, je me sens en forme. Je peux gagner, je peux perdre, je peux jouer mieux ou moins bien. Mais physiquement et mentalement, je suis content d'être sur le circuit."



Alexander Zverev (7e) a également réussi son entrée en lice en écartant Lorenzo Sonego (28e) 6-3, 6-3. L'Allemand pourrait retrouver Djokovic en quarts de finale. De son côté, Nadal pourrait affronter en quarts le cogneur russe Andrey Rublev (8e), qui a réussi une entrée en lice impeccable face à Salvatore Caruso (89e) 6-3, 6-2, puis le tenant du titre Fabio Fognini (18e) qui s'est débarrassé aisément de Jordan Thompson (63e) 6-3, 6-3. Surprise du jour, la sèche élimination de Diego Schwartzman (9e) par Casper Ruud (27e) 6-3, 6-3.