Et si Kevin De Bruyne gagnait le Ballon d'Or ? Nos consultants croient en lui, mais... (vidéo)

Hier, Georges Grün affirmait que De Bruyne pouvait prétendre au Ballon d'Or. Nos deux consultants du jour sont d'accord mais sont cependant prudents au vu des autres noms cités dans la course.

Kevin De Bruyne continue d'affoler les compteurs. Le Diable Rouge est toujours en lice dans cette Ligue des Champions et est, très clairement, l'un des plus grands artisans des succès de son équipe de Manchester City.

Ses statistiques et sa régularité lui permettent d'être régulièrement cité parmi les prétendants au Ballon d'Or. Hier, Georges Grün le voyait bien l'obtenir. Nos consultants du soir semblent abonder dans son sens. "Il fait partie des favoris, ça c'est clair", estime Philippe Vande Walle. "On ne sait pas passer à côté de cela mais il y a une sérieuse concurrence: il y a Benzema, Lewandowski, qui le méritait déjà l'an passé. Sans parler de Mbappé etc. Ils sont 4 ou 5 sur la même balance", précise l'ancien Diable Rouge.

Pour Felice Mazzu, faire un choix entre les favoris est un véritable calvaire. "Définir le Ballon d'Or, cela doit se faire en fonction du profil. De Bruyne le mérite amplement parce que c'est un joueur créatif, qui fait jouer les autres et qui marque. Si on le donne à Mbappé, c'est parce que c'est un joueur de transition, qui va dans la profondeur et qui marque. Si on le donne à Lewandowski, c'est parce qu'on voit que sans lui, la ligne offensive est moins efficace au Bayern. Moi, je le donnerais à tout le monde donc ce n'est pas facile de choisir".

"Si je dois me mouiller, je dirais Kevin De Bruyne", conclut-il tout de même. Jamais un Belge n'a gagné le plus prestigieux des trophées individuels dans le football.