C3: Manchester United avec sérénité, Arsenal en danger

Manchester United reçoit Grenade avec déjà un pied et demi en demi-finales de la Ligue Europa, au contraire de l'autre équipe anglaise, Arsenal, qui sera en grand danger à Prague face au Slavia après un match nul 1-1 à l'aller, jeudi en quarts retour (21h00) de la C3.

Les Gunners dont l'attaque, la plus prolifique de la compétition avant ces quarts avec 27 buts, s'est enrayée à l'aller à l'Emirates Stadium, risquent de tout perdre sur le terrain du Slavia Prague.

Les hommes de Mikel Arteta n'ont quasiment plus aucune chance de se qualifier pour une place européenne via la Premier League, où ils n'occupent que la 9e place à neuf longueurs du cinquième Chelsea.

La Ligue Europa est donc leur dernier espoir. Mais ils ont dilapidé l'avantage qu'ils avaient pris à l'aller en ouvrant la marque à la 86e minute, en encaissant un but dans le temps additionnel sur le dernier corner du match.

Pour ce match capital, Arteta ne sait pas s'il pourra aligner son capitaine Pierre-Emerick Aubameyang (cheville) et son meneur Martin Odegaard (malade), et sera privé de David Luiz et Kieran Tierney, blessés à un genou.

Le Slavia accomplit lui une saison exemplaire: il caracole en tête dans son championnat où il est invaincu en 26 journées, et surfe sur une série en cours de 24 matches sans défaite après son succès dimanche dans le derby de Prague contre le Sparta, son dauphin national.

- Puissance offensive des Red Devils -

Manchester United, vainqueur 2-0 à Grenade à l'aller, est dans une situation beaucoup plus confortable que celle d'Arsenal. Sauf cataclysme, les équipiers de Paul Pogba ont de grandes chances d'aller dans le dernier carré d'une C3 qu'ils ont remportée en 2017.

Les Red Devils retrouvent des couleurs: ils viennent d'inscrire sept buts en trois matches et possèdent avec Rashford, Bruno Fernandes, et même Cavani, qui semble retrouver une seconde jeunesse, de nombreux arguments offensifs.

Grenade, dont c'est la première saison européenne, risque donc fort de disparaître de cette C3 jeudi soir à Old Trafford.

L'AS Rome, dernier représentant de l'Italie en coupes européennes, partira favori au Stadio Olimpico face à l'Ajax Amsterdam, piégé par les Giallorossi à l'aller à l'Arena Johan Cruyff (2-1).

Mais la Roma, qui n'est pas souveraine à domicile cette saison, devra tout de même se méfier d'une réaction d'orgueil des Néerlandais, qui restaient sur 24 matches sans défaite avant de chuter en toute fin de match devant des Romains dominés mais vainqueurs.

Enfin dans la plus modeste affiche de ces quarts, Villarreal, entraîné par un certain Unai Emery rompu aux joutes européennes et emmené par Gerard Moreno, qui a déjà inscrit 24 buts cette saison, aura les faveurs des pronostics après s'être imposé 1-0 à l'aller face au Dinamo Zagreb.

Programme des quarts de finale retour de la Ligue Europa:

Jeudi (21h00)

Manchester Utd (ENG) - Grenade (ESP) (aller 2-0)

Slavia Prague (CZE) - Arsenal (ENG) (aller 1-1)

AS Rome (ITA) - Ajax Amsterdam (NED) (aller 2-1)

Villarreal (ESP) - Dinamo Zagreb (CRO) (aller 1-0)

./bds/chc/jed/dep/dga