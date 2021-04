Cyclisme: Alaphilippe prolonge chez Deceuninck jusqu'à fin 2024

Julian Alaphilippe, champion du monde en titre, a prolongé son contrat avec l'équipe Deceuninck-Quick Step jusqu'à fin 2024, a annoncé jeudi la formation belge.

La semaine passée, Deceuninck avait annoncé la prolongation du contrat du Belge Remco Evenepoel (21 ans), son autre tête d'affiche, jusqu'à fin 2026.

Alaphilippe, qui est âgé de 28 ans, était en fin de contrat au terme de la saison 2021.

Depuis ses débuts professionnels en 2014, le Français est resté fidèle à la même équipe, qui est dirigée par Patrick Lefevere.

"C'était la chose logique à faire. A aucun moment il ne s'est posé la question de faire autre chose", a déclaré Alaphilippe, cité par sa formation.

"Je me sens bien ici et je fais ce que je fais avec un immense plaisir", a ajouté le champion du monde. "C’est particulier de penser que maintenant je suis l’un des coureurs les plus expérimentés de l’équipe et que j’aide les jeunes".

"C'est une excellente nouvelle que Julian ait accepté de rester avec nous pendant encore trois ans", a commenté Lefevere. "Nous l'avons vu grandir en tant que coureur mais aussi en tant que personne. Il a la personnalité d’un leader mais aussi d’un équipier fantastique, travaillant dur pour toute l’équipe".

"Il incarne l'esprit de tout ce que nous essayons de créer et de réaliser", a ajouté le patron de l'équipe belge, actuellement en tête du classement UCI.

Sous le maillot de son équipe, Alaphilippe compte 33 victoires, dont un "monument", Milan-Sanremo (2019), la Flèche Wallonne à deux reprises (2018 et 2019), ainsi que cinq étapes du Tour de France entre 2018 et 2020.