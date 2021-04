Wimbledon s'agrandit encore avec un nouveau court de 8.000 places

Un nouveau court de 8.000 places avec un toit rétractable fera partie des plans d'élargissement de Wimbledon. Cette nouvelle arène verra le jour en 2030.

La construction d'un troisième grand court permettrait au troisième tournoi du Grand Chelem de la saison de se mettre au niveau des autres tournois du Grand Chelem. L'Open d'Australie, Roland-Garros et l'US Open comptent chacun trois grands stades. Le nouveau court de Wimbledon se placerait derrière le Center Court et le Court One en terme de capacité. En 2018, le All England Club, responsable de l'organisation de Wimbledon, avait racheté le terrain voisin du Wimbledon Golf Club.

L'organisation prévoit de demander un permis de bâtir pour le mois de juillet et ainsi débuter les travaux en janvier 2022. Au total, 39 nouveaux terrains seront construits, mais à l'exception du nouveau court, les autres terrains ne seront équipés que de sièges temporaires. La capacité journalière pourra ainsi passer de 42 000 à 50 000 spectateurs. L'une des principales motivations des rénovations est le désir de l'organisation de pouvoir organiser les qualifications du tournoi sur le site à partir de 2028.

Celles-ci sont actuellement toujours organisées dans la ville voisine de Roehampton.