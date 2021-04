Polémique en Amérique du Sud après l'obtention de 50.000 vaccins grâce à Lionel Messi (photo)

L'Amérique du Sud subit de plein fouet la crise sanitaire actuelle. Un variant brésilien y fait craindre une vague catastrophique. Alors que certains des pays souffrent pour leur approvisionnement en vaccins, Lionel Messi a lui obtenu 50.000 doses en vue de la Copa America. Non sans créer une polémique.

La vaccination est très difficile en Amérique du Sud. La région est durement frappée par la crise sanitaire, alors que le variant brésilien inquiète les autorités des nombreux pays. Cela a aussi un impact sur le football, puisque la Copa America doit se dérouler en Colombie et en Argentine du 13 juin au 10 juillet prochain.

Un des souhaits des participants était de disposer de vaccins. Mais ils n'étaient pas considérés comme prioritaire. La fédération sud-américaine de football a donc pu profiter des services d'un certain Lionel Messi. Ce dernier a accepté de donner trois maillots signés à l'entreprise pharmaceutique chinoise Sinovac, qui a livré 50.000 vaccins à la CONMEBOL, à destination des joueurs et joueuses de football "des équipes sud-américaines engagées dans les tournois masculins et féminins de première catégorie".

Si l'aide de Messi est saluée, le fait que la CONMEBOL ait eu accès à des milliers de vaccins avant même la population passe très mal en Amérique du Sud, où la polémique commence à faire du bruit.