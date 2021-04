L'Italie et l'Angleterre prêts à rouvrir leurs stades avant la fin de la saison

Alors que les deux pays se préparent à accueillir l'Euro, l'Italie et l'Angleterre envisagent de rouvrir leurs stades d'ici la fin de la saison. Dans les deux cas, l'idée est de limiter les jauges, mais de permettre aux fans de retrouver les tribunes.

Le retour des supporters dans les stades de football européens se précise de plus en plus. En Angleterre et en Italie, des plans se préparent afin de retrouver les fans d'ici la fin de la saison, avant d'élargir encore en vue de l'Euro 2020, qui doit débuter à Rome le 11 juin.

Commençons donc par l'Italie. Le plan d'origine serait de proposer l'ouverture des stades pour les derniers matchs de la saison, avec dans le viseur, la finale de la Coupe d'Italie, prévue le 19 mai entre l'Atalanta et la Juventus. "Je crois qu'il y a une bonne possibilité pour une réouverture généralisée. La finale de la Coupe d'Italie est une des hypothèses parmi d'autres événements qui se dérouleront avant le 1er juin. Nous voulons tous repartir, en respectant les échéances du gouvernement", a précisé Gabriel Gravina, le président de la fédération italienne de football à l'ANSA.

En Angleterre, les fans pourraient applaudir leurs joueurs lors des deux dernières journées du championnat. Les stades seraient remplis à 25% de leurs capacités, avec une limite maximale à 10.000 personnes. Pour ce faire, la Premier League pourrait légèrement décaler l'avant-dernière journée aux 18 et 19 mai. Eux espèrent par contre rouvrir les stades dans leur pleine capacité d'ici le mois d'août.