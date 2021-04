NBA: les Celtics gâchent le retour des fans des Lakers au Staples Center

Boston et Jaylen Brown ont eu le dernier mot chez les Lakers, tout comme Phoenix chez lui face à Sacramento, jeudi lors d'une soirée de NBA marquée par le retour gagnant de Giannis Antetokounmpo et une nouvelle performance solide de Stephen Curry.

. Boston va crescendo

Deux paniers glaciaux de Jaylen Brown dans la dernière minute ont climatisé les quelque 2.000 fans des Lakers de retour au Staples Center, 13 mois après le couvercle posé par le coronavirus, et qui ont bien cru voir leur équipe favorite réussir une remontée in extremis face à Boston, finalement avortée (121-113).

Mené de 27 points en fin de 3e quart-temps, L.A. s'est rebiffé, revenant à cinq unités dans le money-time. Jusqu'à ce l'arrière des Celtics ne finisse un travail qu'il fait quasiment tout seul, en témoignent ses 40 points réussis avec une adresse très impressionnante de 17/20 aux tirs (9 rbds).

En face, Marc Gasol, en l'absence d'Andre Drummond, a voulu montrer qu'il méritait de rester dans le cinq de départ (18 pts, 4 rbds), mais il s'est disloqué un doigt en plongeant au sol à la lutte pour le ballon. Il a néanmoins fini le match et "passera une radio, en espérant que rien ne soit cassé", a dit son entraîneur Frank Vogel.

L'infirmerie des Lakers accueille déjà les stars LeBron James et Anthony Davis, mais ce dernier a été autorisé à reprendre l'entraînement sans restriction médicale, a annoncé Vogel jeudi.

Les Lakers, demeurent 5e à l'Ouest, Boston aussi à l'Est avec cette cinquième victoire d'affilée.

. Phoenix encore fortissimo

Les Suns sont assez irrésistibles. Leur 11e succès en 12 matches, obtenu pas aussi facilement que prévu aux dépens du mal classé Sacramento (122-114), en a fourni une nouvelle preuve.

Deandre Ayton, particulièrement en forme ces derniers temps, a été leur homme fort en inscrivant 10 de ses 26 points (11 rbds) dans le dernier quart-temps, alors que les deux équipes étaient encore au coude-à-coude à neuf minutes du terme.

Devin Booker a apporté 23 points et Chris Paul a été à la manœuvre (13 pts, 11 passes, 3 interceptions) pour Phoenix qui ne compte désormais plus qu'une victoire en moins, mais aussi une défaite en plus par rapport à Utah, leader à l'Ouest.

. Giannis revient piano

Absent des six précédentes rencontres des Bucks, en raison d'un genou douloureux, Giannis Antetokounmpo a fait un retour satisfaisant (15 pts, 5 rbds, 3 interceptions) pour contribuer à la troisième victoire consécutive (120-109) de son équipe, chez des Hawks qui restaient pourtant sur sept succès en huit matches.

Le duel entre Milwaukee, 3e à l'Est, et Atlanta, 4e, a vite tourné à l'avantage de la formation du Wisconsin, portée offensivement par Jrue Holiday (23 pts, 7 passes) et qui a conservé ses 13 points d'avance jusque dans le money-time. Moment auquel l'adversaire s'est rapproché à huit longueurs (113-105) dans le sillage du shooteur Bogdan Bogdanovic (28 pts, 7 passes).

Les Bucks ont alors remis un coup de collier, qui a consisté en trois rebonds offensifs capturés dont une claquette-dunk de Brook Lopez (19 pts, 12 rbds), qui, combinée à un ultime panier à longue distance de Pat Connaughton (14 pts, 8 rbds), a définitivement plié le match.

En face, Clint Capela a encore abattu un gros travail dans la raquette (16 pts, 16 rbds), mais Trae Young a été maladroit (15 pts à 3/17, 9 passes).

. Curry toujours allegro

Cette fois il n'y a pas eu de pluie de paniers à trois points (4/13) après les 21 réussis lors des deux derniers matches, mais ses 33 points ont été précieux dans la 4e victoire d'affilée des Warriors à Cleveland (119-101), qui leur permet de remonter à la 9e place à l'Ouest.

Cela fait neuf matches de rang que Stephen Curry plante au moins 30 pions. Jamais encore il n'avait réussi pareille série, qui le rapproche tout près de Bradley Beal au classement des meilleurs marqueurs (31 pts / 30,7 de moyenne) et démontre qu'il est de nouveau au sommet de son art à 33 ans.

A ses côtés, Andrew Wiggins a ajouté 23 points et Draymond Green a été complet (10 rbds, 8 passes, 5 pts). En face, Collin Sexton a surnagé (30 pts).