F1: Lewis Hamilton va-t-il arrêter à la fin de la saison 2021?

Selon Daniel Ortelli, qui vient de signer une biographie consacrée à Lewis Hamilton, le sextuple champion du monde pourrait tirer sa révérence en fin de saison en cas de huitième sacre.

Alors que le pilote britannique (Mercedes) sera au départ du Grand Prix d’Emilie Romagne sur le circuit d’Imola, en Italie, dimanche 18 avril, alors qu’il a encore ébloui les observateurs lors du premier rendez-vous de la saison le 28 mars dernier à Bahrein, le journaliste Daniel Ortelli vient de publier Lewis Hamilton, la route du champion, une biographie complète sur ce véritable phénomène planétaire des circuits automobiles.

Lewis Hamilton est en effet, à 36 ans, un recordman absolu : premier pilote de couleur à ce niveau de compétition, plus jeune champion du monde, il est, avec Michael Schumacher, le pilote le plus titré de l'histoire de la Formule 1 - sept titres mondial. Mais au-delà de son impressionnant palmarès, Lewis Hamilton, c’est aussi l’histoire d’un gamin d’une famille originaire de la Grenade qui a émigré en Angleterre pour fuir la pauvreté.

Dans cette biographie très documentée parue chez City Éditions, on découvre un homme souvent habité par le doute, meurtri par les humiliations racistes et que rien ne prédestinait à un tel succès. Un homme tout en nuances, adepte du véganisme, engagé pour la diversité, les inégalités raciales mais aussi jet-setteur et homme d’affaires redoutable.

Mais au-delà de ce portrait intime, Daniel Ortelli, qui a longtemps couvert la Formule 1 pour l’AFP, pense que le pilote britannique va glaner en cette saison 2021 son huitième titre mondial, ce qui fera de lui le pilote le plus titré de l’histoire de ce sport.

"Lewis Hamilton sera à nouveau très fort, parce qu’il est toujours chez Mercedes, la meilleure écurie du plateau. Et même si cette saison le niveau s’est resserré entre les différentes écuries, que Max Verstappen est bien armé avec sa Red Bull, je pense qu’il va mettre un point d’honneur à ne pas terminer sur une mauvaise note parce qu’il déteste perdre. Donc, Lewis va cette année mettre la barre encore plus haut que d’habitude".

Sous contrat avec Mercedes jusqu’à la fin de la saison - il n’a signé la prolongation d’un an que début février après des mois de négociations -, Lewis Hamilton a déjà remporté 75 victoires avec l’écurie allemande et six de ses sept titres mondiaux.

"Je suis persuadé qu’après le huitième, qu’il décrochera en fin de saison il va arrêter", annonce Daniel Ortelli. "Je le vois bien faire de la course, mais à petite dose, et on pourrait le retrouver dans des domaines qu’il aime déjà comme la musique, le cinéma, la mode et tout un tas d’autres choses où il est engagé".