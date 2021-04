Top 14: le calendrier aux quatre vents

Quatre reports qui sèment la pagaille. La pandémie de Covid-19 est une nouvelle fois venue perturber le Top 14 et contraint clubs et organisateurs à adapter un calendrier déjà chargé entre Coupes d'Europe et phase finale du championnat.

Après deux tours de compétitions continentales, où le Top 14 a particulièrement brillé, le championnat de France devait reprendre ses droits ce week-end par des "derbies" alléchants.

Mais la pandémie s'est rappelée cette semaine au bon souvenir du Top 14 avec quatre reports sur les sept matches programmés lors de cette 21e journée.

Le couperet est d'abord tombé lundi sur Montpellier - Toulon en raison de cas positifs au sein de l'effectif varois. Le report d'Agen - Bordeaux-Bègles a, lui, été annoncé mercredi après plusieurs contaminations dans les rangs girondins.

Le derby Racing 92 - Stade français, qui devait se jouer en prime time samedi soir, a été reporté à son tour jeudi par mesure de précaution, une première, le Racing 92 ayant affronté l'UBB dimanche dernier en quarts de finale de la Coupe d'Europe.

Quelques heures plus tard, c'est Brive - Clermont qui est passé à la trappe, après que le CAB "a constaté la présence de six cas positifs à la Covid-19 (variant britannique) au sein de son effectif".

- Embouteillage -

Alors que le calendrier du championnat était à jour, ces reports posent problème à l'approche de la phase finale.

Depuis un mois et le rattrapage de Bayonne - Agen, le Top 14 était en effet dans les clous : toutes les équipes avaient joué leurs vingt matches et la dernière ligne droite s'annonçait tendue, mais régulière, en haut comme en bas d'un classement redevenu lisible.

Patatras ! La pandémie, qui avait déjà perturbé le début de saison, a mis un grand coup de pied dans la fourmilière et il y a, pour l'instant, quatre matches à caser dans un calendrier déjà plein. Les seuls week-ends disponibles jusqu'à la fin de la saison régulière (26e et dernière journée le 4 et 5 juin) sont consacrés aux deux épreuves européennes (demi-finales les 31 avril et 1er-2 mai, finales les 21 et 22 mai).

Pire, il n'est pas dit que les équipes concernées par les reports du week-end reviennent toutes avec des résultats négatifs et un effectif suffisant pour jouer la semaine prochaine.

D'autant que l'UBB et le MHR sont, eux, encore en course en Coupe d'Europe et en Challenge européen.

- "Casse-tête de plus" -

Selon les informations de l'AFP, en fonction de leurs parcours, ils pourraient rattraper leur match en retard, face à Agen et Toulon respectivement, le mardi 11 mai ou bien le week-end du 22.

Le derby francilien, lui, a été déplacé au week-end du 1er mai. Son report n'est pas forcément une si mauvaise nouvelle pour le Racing 92, décimé par les absences (blessures de Chavancy, Bird, Vakatawa, Sanconnie, Chat, Le Roux... suspension de Russell).

"Tout dépend comment on le voit : on a un match de plus à jouer et un week-end où on avait prévu de mettre des joueurs en congés... C'est un casse-tête de plus", rétorque l'entraîneur des Ciel et Blanc Laurent Travers

"Là, on ne les a pas mis en congés, on a préparé et travaillé. Derrière, il était prévu un planning différent. Encore une fois, il va falloir qu'on soit capable de s'adapter. Ca a été ça depuis le début de la saison et il faut qu'on soit capable d'innover. Ce n'est même plus de l'adaptation, c'est de l'innovation", explique le technicien.

Les Racingmen ont été placés à l'isolement dès jeudi et n'en ressortiront que mardi, après une nouvelle série de test PCR samedi et lundi. A condition d'avoir des résultats négatifs.