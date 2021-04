La SOMPTUEUSE reprise de volée d'un joueur de Seattle (vidéo)

Les Seattle Sounders ont frappé fort d'entrée vendredi lors de la journée d'ouverture de la saison dans la Major Soccer League (MLS), le championnat nord-américain de football, en écrasant le Minnesota United FC 4-0, avec un doublé de Raul Ruidiaz.



Joao Paulo a ouvert la marque à la 49e minute pour les Sounders, champions 2019 et 2016, d'un lumineux tir de 25 mètres dans la lucarne gauche des buts gardés par Dayne St. Clair après un mauvais renvoi de la défense des Loons.



Le Péruvien Ruidiaz, après avoir vu son penalty arrêté par St. Clair à la 29e minute, a ensuite trompé deux fois en trois minutes le portier de Minnesota, aux 70e et 73e minutes.



Le Colombien Fredy Montero, revenu cette saison dans le club dont il avait porté les couleurs de 2009 à 2012, a scellé le score à la 86e minute.



Les joueurs ont porté pendant le match un brassard noir, en hommage à Daunte Wright, un jeune homme noir de 20 ans tué dimanche dernier près de Minneapolis lors d'un banal contrôle routier par une policière qui aurait confondu son arme de service et son pistolet à impulsion électrique.



Auparavant, Memo Rodriguez avait inscrit le premier but de la saison pour le Houston Dynamo, vainqueur des San Jose Earthquakes 2-1, en ouvrant la marque à la 39e minute.



Dans le cadre de cette 1re journée, le Columbus Crew, champion en titre, accueillera dimanche le Philadelphia Union.