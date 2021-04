ATP Monte-Carlo: Andrey Rublev écarte Casper Ruud et rejoint Stefanos Tsitsipas en finale

(Belga) Andrey Rublev (ATP 8) a rejoint le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5) en finale du Masters 1000 de Monte-Carlo (terre battue/2.460.585 euros). Samedi, le Russe a battu le Norvégien Casper Ruud (ATP 27) sur le score de 6-3, 7-5 après 1h20 de jeu.

Rublev n'a pas tremblé au moment d'affronter Ruud, tombeur successivement du tenant du titre italien Fabio Fognini (ATP 18), de l'Argentin Diego Schwartzman (ATP 9) et de l'Espagnol Pablo Carreno-Busta (ATP 12). Le Russe, qui n'avait jamais passé le 2e tour sur l'ocre monégasque, jouera sa première finale en Masters 1000. Il pourra décrocher un 9e titre ATP après celui acquis en début de saison à Rotterdam. En début de programme, Tsitsipas n'a laissé aucune chance au Britannique Daniel Evans (ATP 33), tombeur de David Goffin en quarts de finale. Le Grec s'est très facilement imposé sur le score de 6-2, 6-1 après 69 minutes de jeu. Tsitsipas disputera sa troisième finale en Masters 1000, lui qui a été battu par Novak Djokovic à Madrid en 2019 et par Rafel Nadal à Toronto en 2018. Ce sera le 7e duel sur le circuit entre le Moscovite de 23 ans et l'Athénien de 22 ans. Ils ont chacun gagné trois rencontres. Ce sera le 3e affrontement sur terre. Rublev a battu Tsitsipas en finale à Hambourg en 2020 mais le Grec a ensuite pris sa revanche en quarts de finale de Roland-Garros. (Belga)