Nürburgring Endurance Series - Alessio Picariello 7e au Nürburgring, abandon pour Maxime Martin

(Belga) Le Belge Alessio Picariello (Porsche) a terminé 7e ce samedi de la deuxième course de la Nürburgring Endurance Series, en Allemagne. Aussi engagé sur Porsche, Maxime Martin a dû abandonner.

Après une première course annulée en raison de la neige, la deuxième course de la Nürburgring Endurance Series s'est déroulée normalement ce samedi. Quatre heures de course étaient au programme du deuxième rendez-vous du championnat disputé exclusivement sur la Nordschleife (la Boucle Nord) du Nürburgring, réunissant près de 150 voitures de tourisme et grand tourisme. Deux Belges étaient engagés dans la catégorie reine, SP9 Pro, réservée aux GT3. Pourtant pilote officiel Aston Martin, le Bruxellois Maxime Martin est engagé sur une Porsche, mais il a été contraint à l'abandon après l'accrochage de son équipier, le Britannique Nick Tandy. Pour ses débuts sur le grand Nürburgring, Alessio Picariello, qui dispose d'un contrat en tant que pilote Porsche Motorsport Asia, a terminé à la 7e avec l'Allemand Dirk Werner. Ils ont échoué à deux minutes de la Porsche victorieuse du trio Michael Christensen/Kévin Estre/Lars Kern (Dan/Fra/All). Parmi les autres pilotes belges engagés dans les différentes catégories, on note la 3e place de Guido Dumarey (Aston Martin) en SP10-GT4, la 2e place de "Brody", Jacques Derenne et Nicolas Baert (Audi) en SP3 mais aussi de Maxime Dumarey et Jean Glorieux (Porsche) en V6. La prochaine manche, qui durera à nouveau quatre heures, aura lieu le samedi 1er mai. (Belga)