Les Belges à l'étranger - La blessure de De Bruyne, "ça ne semble pas bon", craint Guardiola

(Belga) Kevin De Bruyne est sorti sur blessure en début de seconde période, samedi, lors de la demi-finale de la FA Cup contre Chelsea. "Cela ne semble pas bon", a confié après la rencontre Pep Guardiola, l'entraîneur de City, au micro de la BBC.

"Cela ne semble pas bon, il a mal. Nous verrons bien. Demain, il passera un examen", a expliqué Guardiola. De Bruyne a dû quitter la pelouse à la 48e minute, touché à la cheville droite après un mauvais appui lors d'un duel avec N'Golo Kanté. Quelques minutes plus tard, Hakim Ziyech offrait la qualification à Chelsea, privant City d'un quadruplé historique. Leaders du championnat, demi-finalistes de la Ligue des Champions et finalistes de la Coupe de la Ligue, les 'Cityzens' étaient jusqu'à cette défaite encore en course sur tous les fronts. (Belga)