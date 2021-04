Eliud Kipchoge renoue avec la victoire , Dieter Kersten réussit les minimas pour les Jeux

(Belga) Le Mission marathon d'Enschede a été remporté dimanche par Eliud Kipchoge. Le Kényan, détenteur du record du monde et champion olympique, a renoué avec la victoire après une décevante 8e place au marathon de Londres en octobre dernier. Kipchoge s'est imposé en 2h04:30. Son compatriote Jonathan Korir a pris la 2e place à bonne distance (2h06:40). L'Érythréen Yonas Kifle a fini en 3e position en 2h08:07.

Pour ses débuts sur le marathon, le Limbourgeois Dieter Kersten a pris la 12e place en 2h10:22. Il a facilement réalisé les minimas pour les Jeux de Tokyo (2h11:30 exigés). Le Limbourgeois de 24 ans devrait y accompagner Bashir Abdi (2h04:49) et Koen Naert (2h07:39) déjà qualifiés. Chaque pays ne peut envoyer que trois athlètes masculins et autant de féminines dans les marathons qui se courront à Sapporo. Kersten devient aussi le débutant belge sur les 42,195 km le plus rapide. Abdi avait couru en 2h10:46 à ses débuts. L'épreuve néerlandaise remplaçait le marathon de Hambourg qui aurait dû se courir le 11 avril. Il s'est déroulé à huis clos et par temps frais sur un circuit spécialement dessiné sur l'aéroport de Twente.