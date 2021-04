Le sélectionneur national, Philip Mestdagh va s'engager en France, à St-Amand-les-Eaux

(Belga) Philip Mestdagh va s'engager dans les prochains jours à St-Amand-les-Eaux en Ligue française, a précisé le sélectionneur national des Belgian Cats confirmant une information parue sur des sites spécialisés français dimanche.

"Je n'ai pas encore signé, le contrat est prêt et nous devons encore en discuter au début de la semaine", a expliqué Philip Mestdagh, 58 ans, à l'Agence BELGA, à quelques heures du deuxième match des demi-finales des playoffs de son équipe, Namur, à Wavre Sainte Catherine dimanche soir. "C'est un beau projet et ils veulent construire quelque chose. Nous allons discuter de la manière d'y arriver. Preuve qu'ils se basent sur du long terme, ils proposent un contrat de deux ans avec option pour deux saisons de plus. Et c'est en effet un projet comme ça que je recherche. St-Amand doit encore jouer un match en championnat (contre Charleville le 27 avril, ndlr), mais ils sont assurés du maintien depuis la semaine dernière." Les Nordistes ont en effet assuré leur survie en Ligue féminine en l'emportant largement 98-66 contre Nantes (qui descend après 13 années de présence en division 1) après avoir été en grosse difficulté durant la majorité de la saison. "Leur deuxième tour a été très bon et cela leur a permis de se sauver. C'est intéressant parce que c'est l'un des meilleurs championnats en Europe." Philip Mestdagh avait repris Namur il y a quelques semaines (jusqu'en fin de saison uniquement, avait-il alors déterminé) après avoir débuté la saison sans club. Les Namuroises mènent 1 à 0 face aux Malinoises en demi-finales des playoffs. L'entraîneur belge de l'année coachait Namur déjà la saison dernière après avoir eu Castors Braine en main devenant champion de Belgique en 2016. Le sélectionneur des Belgian Cats va préparer ensuite l'Euro du 17 au 27 juin avec la Belgique puis les Jeux Olympiques du 26 juillet au 8 août à Tokyo. Il succèderait à Saint-Amand-les-Eaux à Fabrice Fernandes.