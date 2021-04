Max Verstappen remporte le GP d'Imola après une course incroyable

Max Verstappen a remporté le Grand-Prix d'Emilie-Romagne, deuxième manche du Championnat du monde de Formule 1, dimanche, sur l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari d'Imola (4,909 km). Le Néerlandais de Red Bull s'est imposé devant deux Britanniques, Lewis Hamilton (Mercedes), auteur d'une folle remontée dans la deuxième partie de la course, et Lando Norris (McLaren). Hamilton reste en tête du championnat pour un point.

La course démarrait sous la pluie. Max Verstappen prenait un superbe départ et bondissait de la troisième à la première place, dépassant Lewis Hamilton, parti en pole, et son équipier Sergio Perez. La voiture de sécurité sortait dès le deuxième tour après un tête à queue de Nicholas Latifi (Williams). Verstappen restait en tête devant Hamilton. Alors qu'il revenait à 2 secondes du Néerlandais, le champion du monde partait à la faute au 31e tour. En voulant doubler les retardataires, Hamilton partait dans le bac à gravier, venant taper contre le mur.

Il parvenait à repartir, repassant dans les stands pour changer d'aileron avant. Au 34e tour, un violent accrochage survenait entre Valtteri Bottas (Mercedes) et George Russell (Williams). Vu les débris sur la piste, les commissaires décidaient de brandir le drapeau rouge, interrompant la course pendant une quinzaine de minutes. Un nouveau départ se faisait avec Verstappen en tête devant Charles Leclerc (Ferrari) et Lando Norris (McLaren). Norris dépassait aussitôt Leclerc. Derrière, Hamilton, qui avait dû repartir de la 9e place, remontait rapidement en 5e position.

Le champion du monde poursuivait son récital, dépassant tour à tour les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc puis Lando Norris, pour prendre la deuxième place derrière Verstappen. Verstappen décroche la 11e victoire de sa carrière. Hamilton prenait la deuxième place avec en prime le tour le plus rapide, ce qui lui permet de conserver la tête du championnat pour un point. Lors de la manche d'ouverture, au Bahreïn, le Britannique s'était imposé devant le Néerlandais. Lando Norris s'offrait un beau podium. Leclerc prenait la quatrième place devant Sainz.

Daniel Ricciardo (McLaren), Lance Stroll (Aston Martin), Pierre Gasly (AlphaTauri), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) et Esteban Ocon (Alpine) terminaient, dans cet ordre, dans les points. Le prochain Grand Prix se tiendra au Portugal, à l'Autódromo Internacional do Algarve de Portimao, le 2 mai.