Italie: l'Atalanta s'offre la Juve, une première depuis 20 ans

L'Atalanta a battu la Juventus (1-0) pour la première fois depuis vingt ans en championnat, délogeant les Bianconeri, inoffensifs en l'absence de Cristiano Ronaldo, de la troisième place du classement, dimanche lors de la 31e journée de Serie A.

Ce choc au parfum de Ligue des champions, verrouillé et intense, a été débloqué en toute fin de match par Ruslan Malinovskyi dont la frappe, déviée par le défenseur turinois Alex Sandro, n'a laissé aucune chance à Wojciech Szczesny (87e). Le gardien turinois venait pourtant de sauver son équipe quelques secondes plus tôt sur un coup franc très bien placé du même Malinovskyi.

Cette défaite noircit un peu plus la saison de la Juventus d'Andrea Pirlo. Après avoir renoncé à ses rêves de dixième scudetto consécutif, la "Vieille dame" voit aussi menacée la qualification pour la Ligue des champions: la voilà quatrième (ultime place qualificative pour la C1) et pouvant même être rejointe en soirée par Naples (5e) en cas de succès des joueurs de Gennaro Gattuso sur le leader, l'Inter Milan.

En l'absence de Cristiano Ronaldo, blessé, le revenant Paolo Dybala, titularisé pour la première fois depuis plus de trois mois après une blessure au genou, n'a pas réussi à peser. Il a offert une balle de but à Weston McKennie (38e) et frôlé la cage bergamasque sur coup franc (63e), mais c'est à peu près tout jusqu'à sa sortie (68e).

Alvaro Morata a lui manqué deux belles opportunités (34e, puis arrêt de Gollini 76e).

La Juventus, dominatrice en première période avec notamment un Adrien Rabiot en vue, s'est éteinte peu à peu après la pause, perdant Federico Chiesa sur blessure (58e).

L'Atalanta a elle bien défendu et s'est aussi procurée quelques belles occasions, sans réussir à attraper le cadre dans un premier temps (Pessina, 24e, Muriel 59e, Zapata, 70e). Mais à partir du moment où elle l'a trouvé, grâce à Malinovskyi, la Juve a craqué.

C'est la neuvième victoire lors des dix derniers matches pour l'Atalanta, qui, outre la bonne opération au classement, s'offre un joli ascendant psychologique sur les Turinois avant la finale de la Coupe d'Italie qui opposera les deux équipes dans un mois.