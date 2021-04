9 millions d'appareils électroniques cassés traînent dans les maisons belges

(Belga) Quelque 9 millions d'appareils électroniques cassés prennent la poussière dans les ménages belges, ressort-il d'une enquête de Recupel, l'asbl en charge de la collecte et du traitement durable d'appareils électro(ni)ques usagés. "De quoi remplir les tribunes de 300 stades de football", souligne l'association qui s'est associée au Club de Bruges pour qu'une partie de ces appareils endommagés remplacent les supporters lors de la rencontre de ce dimanche.

Selon l'enquête de Recupel, les ménages belges posséderaient un total de 51 millions d'appareils électroniques inutilisés, dont 9 millions seraient cassés, soit deux par foyer. "En rapportant ces appareils cassés dans un point Recupel, vous ne libérez pas seulement de la place. Vous contribuez aussi à la préservation de l'environnement en donnant une nouvelle vie à vos appareils cassés. Le recyclage permet en effet de réutiliser les matières premières extraites de ces appareils, par exemple pour fabriquer de nouveaux appareils. Plus nous recyclons de matières premières provenant des appareils électroménagers, moins nous devrons produire de nouvelles matières premières via l'industrie minière classique, très polluante", explique Eric Dewaet, CEO de l'asbl. Pour faire passer son message, cette dernière s'est associée avec le Club de Bruges pour que des appareils cassés occupent la place des supporters - interdits de stade en raison du covid - lors de la rencontre de ce dimanche. "Malheureusement, nous devons toujours nous passer de nos fidèles supporters au stade Jan Breydel. Mais ces tribunes vides nous offrent aujourd'hui l'opportunité de soutenir Recupel dans cette campagne", commente pour sa part Kirsten Willem, responsable de la communication du club brugeois. "Ces dernières décennies, le Club de Bruges est devenu un grand club durable. Et cette vision de la durabilité dépasse largement ce qui se passe sur le terrain", ajoute-t-elle en appelant les supporters du club à rapporter massivement leur électro cassé. L'an dernier, Recupel a récupéré un volume record de 123.840 tonnes d'électro et d'ampoules, soit 43,7 millions d'appareils. "Si tous les Belges s'unissent, nous franchirons peut-être ensemble le cap des 50 millions d'appareils collectés en 2021", conclut Eric Dewaet. (Belga)