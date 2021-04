Allemagne: conflit ouvert au Bayern Munich après le coup de force de Flick

Le conflit est désormais ouvert entre Hansi Flick et les dirigeants du Bayern Munich qui l'ont rabroué dimanche pour avoir annoncé sans concertation sa volonté de partir, tandis que l'entraîneur de Leipzig Julian Nagelsmann est donné favori par la presse allemande pour lui succéder.

Les tensions couvaient depuis des semaines, elles sont désormais sur la place publique pour le champion d'Europe en titre.

En cause: la "bombe" lâchée samedi par Flick à l'issue du match de Championnat d'Allemagne remporté par les Bavarois 3-2 à Wolfsburg, qui leur ouvre grandes les portes d'un neuvième titre consécutif de champion d'Allemagne.

Face aux caméras, il a fait part de sa volonté de résilier son contrat à la fin de la saison, alors qu'il court en principe jusqu'en 2023.

Flick n'a pas donné de raison, mais ses désaccords avec la direction du club sur la politique de recrutement sont depuis des semaines de notoriété publique. Et il est considéré comme promis au poste de sélectionneur de l'équipe d'Allemagne à l'issue de l'Euro, Joachim Löw ayant annoncé son départ après le tournoi.

Mais en forçant ainsi son destin, Flick, à la tête du Bayern depuis novembre 2019, a manifestement pris de court ses dirigeants.

"Le Bayern Munich désapprouve la communication unilatérale de Hansi Flick", a sèchement répondu dans un bref communiqué la direction du club bavarois.

- Réaction courroucée -

Le Bayern a confirmé avoir été informé dans la semaine par l’entraîneur de sa volonté de partir.

Mais il ajoute que les deux parties s’étaient mises d’accord pour ne pas en faire état en attendant l’issue d’une série de trois matches de Bundesliga déterminants, celui remporté samedi à Wolfsburg et ceux programmés contre Leverkusen mardi, puis contre Mayence le 24 avril.

Cette réaction courroucée de la direction du champion d’Allemagne confirme que les relations avec l’entraîneur ont atteint un point de non-retour, après des mois d'anicroches.

Et ce malgré une saison 2019-20 historique, marquée par la victoire en Ligue des champions face au PSG (1-0) l'été dernier, et pas moins de six trophées remportés.

Ce clash survient aussi dans le sillage de l'élimination en quarts de finale de la C1 aux dépens du PSG (2-3, 1-0).

- 15 M d'euros pour Nagelsmann? -

Mais le vrai problème est ailleurs: les chamailleries entre Flick et le directeur sportif Hasan Salihamidzic à propos du recrutement faisaient les gros titres de la presse depuis des semaines.

Les deux hommes ne se parlent plus. Ils n'échangent même plus le moindre regard sur le terrain pendant les matches, alors qu'ils sont assis presque côte à côte sur le banc.

Le départ de Flick est considéré désormais comme inévitable. Et il devrait entraîner celui d'un de ses adjoints emblématiques, l'ancienne légende du Bayern Miroslav Klose, affirme dimanche le quotidien Bild.

"Ce qui me fait vraiment réfléchir c'est la manière dont la communication se passe en ce moment" au club, s'est plaint l'ancien avant-centre international dans le journal. "Le respect à l'égard des autres devrait toujours primer même quand on a des avis divergents", a-t-il ajouté, visant manifestement Hasan Salihamidzic, avec qui il entretient des relations tout aussi orageuses.

Pour remplacer Flick, un nom revient dans la plupart des médias, celui de l'entraîneur du principal rival du Bayern, Leipzig: Julian Nagelsmann.

Même si ce dernier a assuré cette semaine n'avoir aucun contact, il est bien selon le quotidien Bild sur les tablettes du club bavarois.

L'ancienne légende du Bayern Lothar Matthäus, consultant TV aujourd'hui, le voit aussi comme le meilleur candidat. Sa venue pourrait toutefois coûter 15 millions d'euros à verser à Leipzig, car Nagelsmann y est encore sous contrat.

Parmi les autres noms cités, l'ancien entraîneur de la Juventus Massimiliano Allegri, l'ancien capitaine néerlandais du Bayern Mark van Bommel, et l'actuel technicien de l'Ajax Amsterdam Erik ten Hag, qui fut en charge de la réserve du Bayern de 2013 à 2015.