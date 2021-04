Pro League: Anderlecht fait le job et file en play-offs 1

Au pied du mur à la fois du mois de mars, le Sporting d'Anderlecht a conclu dimanche un 12/12 qui lui donne accès aux Champions playoffs de la Jupiler Pro League. Les Mauves et Blancs l'ont emporté 0-1 à Saint-Trond lors de la 34e et dernière journée de la phase classique de la Jupiler Pro League.

Il fallait attendre la moitié de la première période pour voir la première séquence dangereuse de la rencontre mais la frappe de Majeed Ashimeru était trop faible pour inquiéter Kenny Steppe (21e). Quelques instants plus tard, Michael Murillo se rapprochait du but sur une contre-attaque anderlechtoise mais sa frappe passait juste à côté du but trudonnaire (23e). Cela se rapprochait encore quand, sur un long ballon d'Elias Cobbaut, Yari Verschaeren partait seul face au but mais ouvrait un peu trop son pied et envoyait le ballon à un souffle du poteau de Steppe (31e).

En deuxième période, Murillo héritait chanceusement d'un ballon dans le petit rectangle mais l'arrière droit panaméen, pris au dépourvu, ne parvenait pas à redresser la course du ballon (64e). Bien servi par Verschaeren, Francis Amuzu avait lui aussi l'opportunité de mettre les siens aux avant-postes mais la frappe de l'ailier de 21 ans était stoppée par Steppe (74e). Le but de la délivrance arrivait finalement des pieds de Verschaeren, son 3e sur les 4 derniers matchs de Jupiler Pro League. Le Diable Rouge reprenait victorieusement un centre à ras de sol de Lukas Nmecha après une récupération haute de Josh Cullen (80e).

Ce résultat permet aux Anderlechtois de prendre part aux Champions Playoffs, mais aussi de dépasser Genk, battu par l'Antwerp samedi soir (3-2). Les hommes de Vincent Kompany comptent 58 points contre 56 pour les Genkois. Saint-Trond termine 15e de D1A avec 38 points. Quel que fut le résultat de la rencontre, les Anderlechtois se seraient de toutes façons qualifiés pour les playoffs 1 étant donné que dans le même temps, Ostende a été tenu en échec par le Cercle de Bruges (1-1). C'est le meilleur buteur brugeois, Ike Ugbo qui ouvrait le score et inscrivait son 16e but de la saison pour permettres aux Brugeois demener face aux hommes d'Alexander Blessin (49e).

Marko Kvasina égalisait en fin de rencontre pour les Côtiers (90e+3). Au terme d'un parcours surprenant, Ostende termine finalement 5e de la phase classique de la Jupiler Pro League et participera aux Europe Playoffs. Le Cercle de Bruges termine 16e avec 36 points et se maintient donc en Division 1A