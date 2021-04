Tennis: avant ses objectifs estivaux, Federer à Roland-Garros

Avant Wimbledon et les Jeux de Tokyo, ses deux objectifs estivaux, Roger Federer participera bien à Roland-Garros, même retardé d'une semaine (30 mai-13 juin). Sa préparation sur terre battue se limitera au tournoi de Genève, deux semaines avant le Grand Chelem parisien.

"Heureux de vous annoncer que je vais jouer à Genève et à Paris. D'ici là, je vais consacrer mon temps à l'entraînement. Je suis impatient de rejouer en Suisse", a-t-il tweeté dimanche après-midi.

Opéré deux fois coup sur coup du genou droit au cours de la première moitié de l'année 2020, le Suisse aux vingt sacres en Grand Chelem - comme Rafael Nadal -, qui fêtera ses quarante ans le 8 août, a fait son grand retour à la compétition début mars à Doha, après plus d'un an absence.

Il y a remporté son premier match, aux dépens du Britannique Daniel Evans, puis perdu le second, non sans avoir obtenu une balle de match, face au Géorgien Nikoloz Basilashvili, futur lauréat du tournoi qatari. Il n'a pas rejoué depuis.

Lui qui a très clairement fait de Wimbledon, son tournoi de coeur, et des Jeux de Tokyo (23 juillet-8 août) --seul l'or olympique en simple échappe à son prestigieux palmarès-- ses priorités avait alors laissé entendre qu'il envisageait bien de jouer sur terre battue, mais sans préciser son calendrier.

"L'important, c'est de jouer des matches. Et ce qui arrive avant la saison sur herbe, c'est la saison sur terre battue. De ce point de vue, si je veux jouer des matches, je n'ai pas d'autre choix que de jouer sur terre, avait-il expliqué. Tout ce qui m'aidera à arriver à 100% sur gazon, je le ferai."

- A Genève avant -

"Je pars du principe que je vais jouer sur terre battue. La question, c'est quoi ?", avait-il poursuivi.

On a désormais la réponse: on ne reverra donc Federer que mi-mai à Genève, à deux semaines du coup d'envoi de Roland-Garros, retardé d'une semaine par ses organisateurs dans l'espoir de profiter dans l'intervalle d'un assouplissement des restrictions sanitaires liées au Covid-19, et de pouvoir ainsi y accueillir davantage de public.

"Ce choix de Roger Federer nous comble de bonheur", a réagi dans un communiqué le directeur du tournoi genevois Thierry Grin.

On sait désormais que le Bâlois ne passera pas avant par le Masters 1000 de Madrid début mai, où il était inscrit. Si bien qu'il aura disposé de deux mois entiers entre Doha et Genève pour parfaire sa condition physique, et retrouver rythme et sensations.

"Je ne suis pas encore à 100%, je le sens, je le vois, mais l'important, c'est d'être à 100% pour la saison sur herbe. Je suis encore en reconstruction", avait-il rappelé après Doha.

Qu'attendre de Federer à Roland-Garros ?

Le champion suisse, qui n'a triomphé qu'une fois sur la terre battue parisienne, en 2009, n'en a disputé qu'une des cinq dernières éditions. A deux reprises (2017 et 2018), il a préféré éviter la saison sur ocre pour privilégier sa préparation pour Wimbledon.

Néanmoins pour sa participation la plus récente, en 2019, il s'est hissé jusque dans le dernier carré, avant d'être stoppé par le maître des lieux Rafael Nadal.