Jupiler Pro League - Le calendrier des playoffs dévoilé ce lundi

(Belga) La Pro League dévoilera ce lundi le calendrier des playoffs dans le championnat de Belgique de football. Les quatre premiers de la saison régulière joueront les Champions playoffs, les clubs classés de la cinquième à la huitème place disputeront les Europe playoffs.

Dominateur de la saison régulière, le Club Bruges entamera les Champions playoffs avec un bel avantage malgré la division des points. Avec 38 points, les Blauw-zwart possèdent en effet huit longueurs d'avance sur l'Antwerp (30 points). Anderlecht (29 points) a profité de la dernière journée de la première phase pour souffler la troisième place à Genk (28 points). Le vainqueur de ces playoffs sera sacré champion et jouera la Ligue des Champions. Le deuxième jouera le troisième tour de qualification de la Ligue des Champions, le troisième disputera le dernier tour de qualification de la nouvelle Conference League et le quatrième affrontera le vainqueur des Europe playoffs pour décrocher un ticket pour le dernier tour qualificatif de la Conference League. En Europe Playoffs, on retrouvera Ostende (27 points), le Standard (25 points), La Gantoise (25 points) et Malines (24 points). Notons que le Standard et Genk s'affronteront en finale de la Coupe de Belgique dimanche 25 avril. Le gagnant jouera le dernier tour qualificatif de l'Europa League. Le nom du vainqueur et sa position au classement pourraient avoir un impact sur la distribution des tickets européens. Deux autres clubs sont encore engagés cette saison: Waasland-Beveren, 17e de la 1A, et Seraing, 2e de la 1B qui disputeront un barrage dont le vainqueur évoluera en Jupiler Pro League la saison prochaine. (Belga)