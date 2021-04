Tour des Alpes: Froome et Pinot au pied du mur

Le Tour des Alpes, de retour avec ses étapes courtes mais intenses après une édition 2020 annulée en raison de la pandémie de coronavius, constitue cette semaine un test pour Chris Froome et Thibaut Pinot, vainqueur de l'épreuve il y a trois ans.

Le quadruple vainqueur du Tour de France qui, à 35 ans, n'a pas renoncé à ses rêves de grandeur sur la Grande boucle, veut passer à la vitesse supérieure après des débuts discrets avec sa nouvelle équipe Israël SN.

Depuis sa grave blessure en 2019, "Froomey" court après la forme. Et le début d'année 2021, avec des résultats décevants sur l'EUA Tour (47e) et le Tour de Catalogne (81e), montre que le chemin est encore long pour espérer jouer à nouveau les premiers rôles.

"Je continue à voir des progrès, je me sens de mieux en mieux", a assuré dimanche le Britannique en conférence de presse.

"Cette épreuve me plaît, c'est une superbe course avec beaucoup de montées et des étapes dures, une bonne course pour me tester", a-t-il ajouté.

"Avoir Chris dans l'équipe est un motif d'inspiration pour nous tous, cela nous pousse à faire mieux", affirme son coéquipier irlandais Dan Martin, qui sera son leader sur les routes du Tour des Alpes entre Autriche et Italie.

Les cinq étapes, de lundi à vendredi, vont aussi être un test pour Thibault Pinot, qui se remet de ses problèmes de dos.

Le Français de Groupama-FDJ a conditionné sa participation au prochain Giro (8 au 30 mai) à ses sensations lors de l'ex-Tour du Trentin. "Je n'irai au Giro que si je suis à 100 %", a assuré le Franc-Comtois âgé de 30 ans.

Pinot a déjà repéré l'étape décisive, la 4e, jeudi entre Naturno et Pieve di Bono: "Elle sera cruciale, non seulement c'est la plus longue mais aussi celle avec le dénivelé le plus important. Et l'ultime ascension, à quelques kilomètres de l'arrivée, est aussi la plus difficile de toute la semaine".

L'occasion de voir si le Français peut tenter de se mêler à une lutte dont les favoris sont le tenant du titre Pavel Sivakov (Ineos), Aleksandr Vlasov (Astana), deuxième de Paris-Nice en mars, Simon Yates (Bikeexchange), Romain Bardet (DSM) ou encore Nairo Quintana (Arkea).

Vincenzo Nibali, deux fois vainqueur, a lui dû renoncer après sa fracture au poignet la semaine dernière.

La première étape, lundi, emmènera les coureurs de Bressanone, en Italie, à Innsbruck, en Autriche, sur 140 kilomètres.

Les 5 étapes:

Lundi: 1re étape entre Bressanone (Italie) et Innsbruck (Autriche), sur 140,6 km

Mardi: 2e étape entre Innsbruck et Feichten-im-Kaunertal (Autriche), sur 121,5 km

Mercredi: 3e étape entre Imst (Autriche) et Naturno (Italie), sur 162 km

Jeudi: 4e étape entre Naturno et Pieve di Bono (Italie), sur 168,6 km

Vendredi: 5e et dernière étape entre Valle del Chiese (Italie) et Riva del Garda (Italie), sur 120,9 km