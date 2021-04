Super League: Gary Neville, légende de Manchester United, exprime sa colère (vidéo)

Douze grands clubs ont officialisé lundi le lancement de leur "Super League", une compétition privée vouée à supplanter la Ligue des champions, une déclaration de guerre à laquelle l'UEFA a promis de répliquer en excluant les équipes dissidentes et leurs joueurs.

"Douze des clubs européens les plus importants annoncent avoir conclu un accord pour la création d'une nouvelle compétition, +The Super League+, gouvernée par ses clubs fondateurs. AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea FC, FC Barcelone, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid et Tottenham se sont unis en tant que clubs fondateurs", peut-on lire dans un communiqué transmis à l'AFP, qui précise que les clubs fondateur recevront "un versement en une fois de l'ordre de 3,5 milliards d'euros".

L'ancien joueur de Manchester United et ex international anglais Gary Neville n'a pas mâché ses mots en apprenant l'existence de ce projet: "Je suis dégoûté, c'est une honte absolue. Les propriétaires de ces clubs n'en ont qu'après l'argent. Ce sont des imposteurs et ils n'ont rien à faire avec le football dans ce pays, ses fans et ses 100 ans d'histoire", a-t-il déclaré sur Sky Sports.

"Je suis dégouté par Liverpool et MU. Liverpool prétend être le club du peuple... MU, un club créé par des ouvriers de la ville. Les voir créer une Ligue sans compétition, dont ils ne peuvent être relégués, c'est une honte et un acte criminel contre les fans de foot."