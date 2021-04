David Goffin remonte au 12e rang du classement ATP

(Belga) David Goffin a gagné trois places lundi dans le nouveau classement mondial de tennis, publié par l'ATP. Le Liégeois est désormais 12e. Il reçoit les dividendes de son quart de finale au Masters 1000 sur terre battue de Monte-Carlo. Le N.1 belge effectue la plus belle progression de la semaine dans le Top 20 en compagnie de l'Italien Jannik Sinner 19e (+3). Le Russe Andrey Rublev, finaliste sur le Rocher, est désormais 7e (+1). Il fait encore reculer Roger Federer. Le vétéran suisse n'est plus que 8e (-1).

David Goffin, qui joue cette semaine l'ATP 500 de Barcelone (au 1er tour contre Pierre-Hugues Herbert (ATP 78) ou le qualifié indien Sumit Nagal (ATP 135)), n'avait plus occupé la 12e place depuis 7 mois. Son meilleur classement absolu reste le 7e rang occupé sans intervalle entre le 20 novembre 2017 et le 5 mars 2018. Aucun changement dans le Top 5. Novak Djokovic précède Daniil Medvedev, Rafael Nadal, Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas. Le Grec n'a pas progressé au niveau de la place après sa victoire à Monte-Carlo, son 1er titre en Masters 1000, mais bien au niveau des points. Il en compte 820 de plus qu'il y a une semaine (7.860). Il reste encore loin de Thiem (8.615). Il faut descendre au 176e rang pour trouver trace d'un autre Belge : Kimmer Coppejans (-1). Ruben Bemelmans a quitté le Top 200 (202e). (Belga)