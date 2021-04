Les athlètes olympiques et paralympiques belges devraient être vaccinés en priorité

Gouvernement fédéral et entités fédérées se sont accordés pour entamer la vaccination des athlètes olympiques et du personnel des prisons, a-t-on appris lundi à l'issue d'une nouvelle conférence interministérielle (CIM) Santé .

Cette réunion portait notamment sur la vaccination dans les collectivités, hors centres de soins. Il a finalement été décidé d'entamer la vaccination du personnel pénitentiaire, qui sera intégré dans la phase 1b actuellement en cours. Les détenus de plus de 65 ans ou présentant des comorbidités auront également accès aux vaccins dès à présent tandis que les autres prisonniers devront attendre la phase 2, quand la vaccination sera étendue à l'ensemble de la population. Les différents ministres ont également donné leur feu vert à la vaccination prioritaire des athlètes qui représenteront la Belgique aux prochains Jeux olympiques de Tokyo. Au total, 170 athlètes olympiques et 55 paralympiques pourront se faire vacciner le plus rapidement possible au centre de vaccination du Heysel. Les autres points n'ont pas été tranchés ce lundi, a-t-on encore appris.