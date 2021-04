Charleroi a vécu sa plus mauvaise saison depuis...10 ans: à qui la faute? Comment rebondir?

Après un début de saison pétaradant (6 victoires lors de leurs 6 premières rencontres) et une participation pour les tours préliminaires de l'Europa League, les Carolos sont rentrés dans le rang au fil de la saison.

Rien ne pouvait laisser présager une si mauvaise saison, d'autant que les Zèbres avaient achevé le dernier exercice sur le podium, ce qui leur avaient permis de disputer les tours préliminaires de l'Europa League à l'automne 2020.

Les hommes de Karim Belhocine avaient bien démarré leur parcours européen après leur qualification acquise (durant les prolongations) face au Partizan Belgrade. Néanmoins, ils ont échoué en barrage contre les polonais du Lech Poznan.

C'est alors que leur saison a basculé et Charleroi n'a pas su digérer ce coup du sort. Une série de 5/24 est venue ternir les ambitions des carolos.

Malgré un léger sursaut en décembre (succès face à Anderlecht notamment), la dégringolade s'est poursuivie.

Les Hennuyers n'ont empoché que 9 unités sur 48 possibles à l'occasion de leur fin de phase classique.

Avec cette 13ème position, les Zèbres livrent leur plus mauvaise saison depuis l'exercice 2010/2011 qui les avaient vu être relégués en Division 2 à l'époque.

A qui la faute ?

Si le noyau n'a pas subi beaucoup de retouches l'été dernier, beaucoup de joueurs ont baissé de niveau.

Nicolas Penneteau (40 ans) commence à ressentir le poids des années. Marco Ilaimaharitra n'est plus que l'ombre du joueur qu'il était à son arrivée. Kaveh Rezaei n'a inscrit que 6 petits buts cette saison (il en avait inscrit le double il y a un an).

Ajoutons à cela les blessures de Christophe Diandy et Massimo Bruno durant une bonne partie de la saison qui ont fortement conditionné les résultats zébrés.

Les 2 derniers mercatos n'ont pas, non plus, été de franches réussites. Le départ de Maxime Busi a été compensé par l'arrivée de Jules Van Cleemput, mais ce dernier n'a pas répondu aux attentes. Lukasz Teodorczyk n'a pas non plus été au niveau escompté. Guillaume Gillet a, en revanche, été l'arbre qui cache la forêt.

Karim Belhocine a toujours tenté de positiver et de trouver des motifs d'espoir mais son noyau semble l'avoir lâché depuis de nombreuses semaines.

Charleroi va-t-il s'en séparer ? Mehdi Bayat n'a pas confirmé l'information mais il va être difficile de le maintenir au vu de cette saison qui s'est achevée en eau de boudin.

Comment rebondir ?

Les Carolos doivent-ils repartir d'une page blanche ? Cela ne ressemblerait pas à la conception de Mehdi Bayat qui a toujours tenté de miser sur la continuité et des éléments d'expérience.

Les supporters du Sporting ont, en tout cas, perdu patience et exprimé leur mécontentement ce samedi en pénétrant sur la pelouse du Stade du Pays de Charleroi peu avant le coup d'envoi face à Eupen.

Mehdi Bayat avait réussi à calmer le jeu pour que la rencontre puisse se dérouler normalement.

Il a donné rendez-vous à ses supporters ce mercredi à 18h30 pour un Facebook Live afin de leur donner des perspectives pour l'avenir.

Les Zèbres vont, à présent, pouvoir souffler pendant de longues semaines avant de reprendre les entraînements et la prochaine saison qui débutera fin juillet.