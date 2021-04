Qui remportera la Croky Cup dimanche? Les Liégeois sont INVAINCUS depuis 14 ans en finale

Fort de ses 8 Coupes de Belgique remportés, le Standard devient désormais un habitué de ces finales de Croky Cup. Ce sera sa 4ème finale lors des 10 dernières années.

Les 3 dernières ont vu les liégeois soulever la Coupe :

- en 2011, sous les ordres du regretté Dominique D'Onofrio, ils ont écarté Westerlo 2-0.

- en 2016, sous Yannick Ferrera, ils ont disposé du FC Bruges 2-1 grâce à des réalisations signées Dompé et Santini.

- Enfin, en 2018, Ricardo Sa Pinto et son équipe sont venus à bout de Genk sur le score de 1-0 via un but de Renaud Emond.

Il faut remonter à l'année 2007 pour trouver trace d'une défaite Rouche en finale. Elle s'est produite face au FC Bruges 1-0. C'était Manasseh Ishiaku qui avait crucifié le Matricule 16 à l'époque.

Leye et la Coupe : une grande histoire d'amour

Les Standardmen possèdent un porte-bonheur dans leur staff en la personne de Mbaye Leye, le T1. Le coach sénégalais a déjà remporté la compétition à 3 reprises en tant que joueur (avec La Gantoise en 2010, le Standard en 2011 et Zulte Waregem en 2017).

Arrivé en cours de saison, Leye rêve d'imiter Yannick Ferrera qui, en 2016, arrivé en cours de saison aussi, a réussi à remporter la Coupe tout en disputant également les PO2.

Le coach sénégalais est donc à 90 minutes de remporter une nouvelle Coupe de Belgique, ce qui permettrait également au Standard de prendre part la saison prochaine aux barrages de la prochaine Ligue Europa.

Un premier trophée pour Van Den Brom ?

Genk est souvent sorti vainqueur également de ses finales de Coupe.

Si l'on excepte sa défaite en finale en 2018, les limbourgeois sont d'ailleurs toujours sorti victorieux de leur finale :

- en 1998, ils remportent la première Coupe de leur histoire face au FC Bruges (1-0)

- en 2000, ils confirment cela au détriment du Standard (succès 4-1)

- en 2009, nouvelle victoire face à Malines (2-0)

- en 2013, succès sur le même score face au Cercle Bruges (2-0).

Malgré 3 sacres remportés avec Anderlecht (deux fois la Supercoupe et un titre de champion de Belgique), John Van Den Brom n'est jamais parvenu à décrocher une Croky Cup. Qualifié pour les PO1 avec son équipe, il tentera cette fois d'y arriver, ce qui permettra à Genk d'entamer ces play-offs avec moins de pression sur ses épaules.