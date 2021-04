Jupiler Pro League - Le but du Cercle à Ostende aurait dû être annulé

(Belga) Le Refereeing Department de l'Union belge de football a indiqué que le but du Cercle de Bruges sur le terrain d'Ostende (1-1) dimanche lors de la dernière journée de phase classique aurait dû être annulé. Frank De Bleeckere l'a expliqué lundi.

Ike Ugbo a en effet marqué un but après avoir hérité d'un ballon dégagé par le gardien ostendais Guillaume Hubert, qui a touché son défenseur Jack Hendry avant d'arriver chez l'attaquant du Cercle. L'assistant-arbitre a ensuite signalé le hors-jeu et l'arbitre a annulé le but. Mais après intervention du CAR, l'arbitre a décidé de revenir sur sa décision et d'accorder le but. "Le Professional Refereeing Department s'attend à ce que le but soit refusé car le défenseur du KVO touche le ballon malencontreusement et ne le joue pas délibérément (si le ballon était joué délibérément, l'attaquant ne serait pas en position de hors-jeu punissable). Par conséquent, l'attaquant du Cercle Brugge qui marque, profite de sa position de hors-jeu", pouvait-on lire sur le site de l'Union belge. (Belga)