"C'est une honte": Eric Cantona s'en prend vivement à la création de la Super League (vidéo)

Éric Cantona se soulève face à la création de cette Super Ligue par les clubs les plus fortunés d'Europe. Il leur reproche dans une vidéo publiée sur son compte Instagram de ne pas avoir consulté les supporters.

Douze clubs majeurs du football européen ont annoncé dimanche soir la création d'une nouvelle compétition, baptisée "Super Ligue". Un tournoi censé réunir les 20 meilleures équipes du continent, qui rentre en concurrence directe avec la Ligue des champions.

Cette initiative, portée par des clubs espagnols, italiens et anglais, dont Manchester United notamment, est motivée par des revenus qui seraient plus importants que ceux générés par la Ligue des champions actuelle. "Depuis un an, on voit des matches avec les meilleures équipes, et les meilleurs joueurs du monde mais c'est si ennuyeux. Parce qu'il manque les supporters dans les gradins", assure le joueur français retraité, Éric Cantona.

"Les supporters, c'est le plus important. Il faut les respecter", exhorte l'ancien attaquant de Manchester United. "Est-ce que ces clubs, qui ont créé la Super Ligue ont consulté les supporters ? Non et c'est une honte", conclut-il.