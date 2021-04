Super League: Zidane ne préfère pas se mouiller, "j'ai mon avis, mais je ne vais pas le donner"

L'entraîneur français du Real Madrid Zinédine Zidane a refusé de donner son avis au sujet de la Super Ligue européenne mardi en conférence de presse et a indiqué que "cela (était) une question pour une personne : le président" Florentino Perez.

"J'ai mon avis, mais je ne vais pas vous le donner. Après vous allez dire 'Zidane ne se mouille jamais, il ne dit jamais rien'. Pourquoi? Parce que ce qui m'anime, c'est mon travail, ce que je fais au jour le jour. Moi, Cadix", a balayé le technicien marseillais en conférence de presse à la veille du match à Cadix pour la 31e journée de Liga, mercredi (22h00/20h00 GMT).

Le Real est l'un des douze clubs fondateurs de la Super Ligue, une nouvelle compétition privée dissidente et vouée à supplanter la Ligue des champions. Florentino Perez a été placé à la tête de la structure chargée de concrétiser le projet, vertement critiqué par l'UEFA.

"Cela est une question pour une seule personne : le président. Chacun a son opinion là-dessus, mais moi je ne suis pas ici pour parler de cela. Je suis là pour parler de la Liga, de la Ligue des champions... Le reste, ce n'est pas mon travail", a ajouté Zidane.

Le vestiaire du Real a-t-il discuté de la création de cette Super Ligue ? "Pas du tout. On parle d'une seule chose, le match de demain (mercredi). Les joueurs ne pensent qu'à cela. On sait qu'il y a des matches qui arrivent derrière, mais ce qu'on doit faire bien d'abord, c'est le match de demain. Le reste, on ne peut ni le contrôler, ni en parler. Rien", a assuré "Zizou".

Le Real Madrid se déplace mercredi à Cadix en ayant récupéré une partie de ses blessés. Dani Carvajal (remis d'une blessure à la cuisse droite) et Raphaël Varane (guéri du Covid-19) feront ainsi le déplacement dans le sud du pays.

A l'inverse de Toni Kroos, préservé en vue de la demi-finale de C1 contre Chelsea dans une semaine, et d'Eden Hazard, qui a repris l'entraînement collectif ce mercredi mais qui "n'est pas à 100%" et n'a pas retrouvé toutes ses sensations selon Zidane.