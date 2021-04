Bundesliga - Le Bayern Munich s'impose à Leverkusen et s'approche inexorablement d'un nouveau sacre

(Belga) Le Bayern Munich s'est imposé 2-0 contre le Bayer Leverkusen mardi soir lors de la 30e journée de Bundesliga. Le Rekordmeister pourrait s'assurer d'un nouveau titre de champion d'Allemagne samedi s'il l'emporte à Mayence.

Mardi, les Bavarois se sont imposés grâce à des buts d'Eric Maxim Choupo-Moting (1-0, 7e) et Joshua Kimmich (2-0, 13e) en début de partie. Mardi, son plus proche concurrent, Leipzig, a été battu à Cologne et accuse dix points de retard alors qu'il reste quatre journées et 12 points à distribuer. Une victoire samedi à Mayence permettrait donc au Bayern de remporter son 31e titre domestique, le neuvième de rang. (Belga)