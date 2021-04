Allemagne: Schalke 04 relégué après 30 ans de Bundesliga

Schalke 04, monument historique du foot allemand, descendra en deuxième division en fin de saison après 30 ans dans l'élite, condamné par sa défaite mardi 1-0 sur la pelouse de l'Arminia Bielfeld.

Avec désormais 13 points de retard sur le barragiste potentiel Hertha Berlin à quatre journées de la fin, le club de Gelsenkirchen va connaître la quatrième relégation de son histoire, juste dix ans après avoir joué une demi-finale de Ligue des champions (contre Manchester United).

En 2018, les "Bleu roi" avaient encore réussi à terminer vice-champions d'Allemagne derrière le Bayern.

Leur relégation va priver la Bundesliga du plus explosif de ses derbies, le "Derby de la Ruhr" contre Dortmund, le voisin de 30 km et rival historique.

Six fois champion d'Allemagne avant et pendant la guerre, puis encore en 1958, Schalke n'a remporté cette saison que deux de ses 29 rencontres disputées à ce jour. Son premier succès à domicile 4-0 contre Hoffenheim en janvier lui a permis d'éviter in extremis d'égaler le record négatif de 31 matchs consécutifs sans victoire en Bundesliga.

Depuis le début de saison, l'équipe a usé quatre entraîneurs. Le cinquième, Dimitrios Grammozis, a été recruté avec la promesse de rester en poste en deuxième division. Son bilan actuel est de cinq défaites, un nul et une victoire.

Schalke est plombé par une dette de 217 millions d'euros, après avoir enregistré une perte de 52 millions au cours du dernier exercice en raison de la pandémie de Covid-19.