Super Ligue: les clubs italiens renoncent au projet, pas forcément à l'idée

Après les six clubs anglais, les trois club italiens impliqués dans la Super Ligue ont renoncé à leur tour au projet mercredi, même si la Juventus, l'AC Milan et l'Inter Milan continuent de prôner une évolution du football mondial.

La Juventus, présidée par Andrea Agnelli, l'un des principaux instigateurs de ce projet avec le patron du Real Madrid Florentino Perez, a reconnu que cette compétition avait désormais "peu de chances" de voir le jour "dans la forme sous laquelle elle a été initialement conçue" après le retrait de la quasi-totalité des douze clubs impliqués.

Pour autant, la Juve indique dans son communiqué rester "convaincue du bien-fondé des hypothèses sportives, commerciales et juridiques" du projet. Elle ajoute rester "engagée dans la recherche de la construction de valeur à long terme pour le club et pour le mouvement footballistique dans son ensemble".

Dans un entretien publié mercredi par la Repubblica mais accordé avant l'annonce du retrait anglais, le président de la Juventus continuait de soutenir ce projet: "Le football n'est plus un jeu mais un secteur industriel et il a besoin de stabilité".

Mais il avait déjà admis dans la matinée mercredi que la Super Ligue n'existait plus sans les clubs anglais, alors que le titre de la Juve s'écroulait (-12%) à la Bourse de Milan.

Comme la Juve, l'AC Milan n'a pas formellement annoncé son retrait mais a pris acte du rejet unanime de la part des supporters.

"Les voix et les inquiétudes des supporters dans le monde entier par rapport au projet de Super Ligue ont été fortes et claires et notre club doit rester sensible et attentif à l'opinion de ceux qui aiment ce sport merveilleux", explique le club rossonero.

Pour autant, Milan, contrôlé depuis 2018 par le fonds d'investissement américain Elliott, juge qu'une "évolution est nécessaire pour progresser". "Nous continuerons à nous impliquer activement pour définir un modèle durable pour le monde du football", ajoute-t-il.

L'Inter Milan n'a pas non plus renoncé à l'envie de réformer le football en dépit de son retrait: "L'Inter estime que le football, comme tout secteur d'activité, doit chercher à améliorer constamment ses compétitions, afin de continuer à procurer des émotions aux fans dans le monde, dans un cadre de viabilité financière", a écrit le club nerazzurro, qui appartient au groupe chinois Suning.

"Avec cette vision, nous continuerons à travailler avec les institutions et toutes les parties prenantes", a-t-il ajouté.

Seuls le FC Barcelone et le Real Madrid restent pour le moment officiellement porteurs de ce projet annoncé dans la nuit de dimanche à lundi, avec l'objectif de supplanter la Ligue des champions.