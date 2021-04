JO/Foot: Le Japon et un groupe homogène pour l'équipe de France

Le Mexique à Tokyo, pour commencer, puis l'Afrique du Sud et enfin le Japon, pays-hôte: pour son retour aux Jeux Olympiques après 25 ans d'absence, l'équipe de France a hérité mercredi lors du tirage au sort d'un groupe équilibré et homogène.

L'annonce des listes des joueurs sélectionnés est encore loin et il est donc difficile de se faire une idée précise des forces en présence lors du tournoi olympique, qui se tiendra au Japon du 22 juillet au 7 août.

On sait tout de même que l'équipe de France olympique aura fière allure, avec ou sans Kylian Mbappé, et qu'elle a probablement échappé mercredi à certains de ses rivaux les plus redoutables, comme le Brésil, tenant du titre, ou l'Argentine.

Les Français n'ayant plus participé au tournoi depuis 1996, ils avaient en effet été placés dans le chapeau 4 et savaient qu'ils auraient à affronter une tête de série.

Il s'agira finalement du pays-hôte, le Japon, que l'équipe de Sylvain Ripoll affrontera à Yokohama pour son troisième et dernier match dans le groupe A.

Auparavant, les Français auront débuté leur tournoi le 22 juillet à Tokyo face au Mexique, puis affronté l'Afrique du Sud le 25 juillet à Saitama.

Abordable, ce tirage au sort offre aussi à l'équipe de France le petit avantage de jouer ses trois matches de poule dans la même région, puisque Saitama et Yokohama sont dans la zone du Grand Tokyo, à une trentaine de kilomètres de la capitale.

Le tirage au sort organisé mercredi à Zurich a par ailleurs réservé un parcours compliqué aux tenants du titre brésiliens. Sacrés en 2016 à Rio de Janeiro avec Neymar, les auriverde affronteront en effet l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite dans le groupe D.

Le groupe C est également relevé avec l'Egypte, qui espère la présence de Mohamed Salah, l'Espagne, l'Argentine et l'Australie. Dans le groupe B, enfin, les deux places qualificatives pour les quarts de finale se joueront entre la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, le Honduras et la Roumanie.

Dans le tournoi féminin, les Américaines, doubles championnes du monde en titre et grandes favorites pour la médaille d'or, affronteront quant à elles la Suède, mais aussi l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Les joueuses de la "Team USA" ont par ailleurs une revanche à prendre après les JO de Rio, les seuls lors desquels elles n'ont pas réussi à atteindre la finale (quatre titres et une médaille d'argent lors des cinq premières éditions).

Les groupes

. Tournoi masculin:

Groupe A : Japon, Afrique du Sud, Mexique, France.

Groupe B : Nouvelle-Zélande, République de Corée, Honduras, Roumanie.

Groupe C : Egypte, Espagne, Argentine, Australie.

Groupe D : Brésil, Allemagne, Côte-d'Ivoire, Arabie Saoudite.

. Tournoi féminin

Groupe E: Japon, Canada, Grande-Bretagne, Chili.

Groupe F: Chine, Brésil, Zambie, Pays-Bas.

Groupe G: Suède, Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande.