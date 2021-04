Super League - Nasser Al-Khelaifi succède à Andrea Agnelli à la tête de l'Association des clubs européens

(Belga) Le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi est le nouveau président de l'Association des clubs européens (ECA), a annoncé l'ECA mercredi. Il succède à Andrea Agnelli, le président de la Juventus, qui avait quitté son poste après l'annonce du lancement de la Super League dont son club devait faire partie.

Mardi, l'Union européenne de football (UEFA) avait annoncé lors de son Congrès que le président du PSG et Karl-Heinz Rummenigge, le président du Bayern Munich, avaient été désignés représentants de l'ECA auprès du comité exécutif de l'UEFA. "Je suis honoré d'avoir été élu en tant que président par les autres membres du comité exécutif de l'ECA", a réagi Al-Khelaifi sur le site de l'instance. "Le leadership, l'intégrité et l'unité de notre organisation n'ont jamais été plus exigées que dans ce moment pivot pour le football européen." Le poste de président de l'ECA était vacant depuis le départ d'Andrea Agnelli, le président de la Juventus. Agnelli était sous le feu des critiques, notamment de la paert d'Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, après le lancement de la Super League dont la Juventus était un des 12 clubs fondateurs. (Belga)