Coupe de France: Monaco se qualifie à Lyon au terme d'un quart de finale heurté

Monaco s'est qualifié sur le terrain de Lyon (2-0) pour les demi-finales de la Coupe de France, au terme d'une rencontre heurtée que les Lyonnais ont terminée à dix, mercredi soir.

Les buts ont été marqués par Wissam Ben Yedder sur penalty (53) et par l'Allemand Kevin Volland d'une superbe frappe sous la barre (62), alors que côté lyonnais, l'entraîneur Rudi Garcia (23e) et Sinaly Diomandé (51e) ont été exclus par l'arbitre Stéphanie Frappart. Le tirage au sort des demi-finales, qui seront jouées les 11 et 12 mai, sera effectué dimanche.