NBA: les Nets et les Sixers trébuchent, huitième victoire de rang pour les Knicks

Les Brooklyn Nets et les Philadephia Sixers se sont inclinés mercredi en NBA, au cours d'une soirée riche de douze matches et marquée par la huitième victoire d'affilée des New York Knicks.

A Tampa, où Toronto joue cette saison "à domicile" en raison des restrictions sanitaires liées au Covid-19, les Nets ont été battus 114-103 par les Raptors malgré une meilleure entame de match que leurs adversaires (36-23 après le premier quart-temps).

Deuxièmes de la conférence Est, les joueurs de Steve Nash ne se sont toutefois pas fait distancer par le leader Philadelphie, lui aussi dominé, sur son parquet, par Phoenix (116-113).

Les Suns restent deuxième à l'Ouest, devant les Clippers tombeurs de Memphis (117-105) et Denver, plus fort que Portland (106-105). La tête de la conférence est toujours occupée par le Jazz, encore intraitable à Houston (112-89).

Autre équipe en très grande forme, les New York Knicks ont profité des 40 points de Julius Randle pour battre Atlanta en prolongation (127-117), et s'installer seuls à la quatrième place à l'Est, juste devant leurs victimes du soir.