Pas de Mbappé ou Haaland au Real Madrid suite à l'échec de la Super League? La réponse du président Florentino Perez

Le projet de Super Ligue européenne est "en stand-by", a annoncé le président du Real Madrid et de la "Super League" Florentino Perez dans la nuit de mercredi à jeudi dans un entretien à la radio espagnole Cadena Ser. Selon lui, ce projet est nécessaire pour que son club puisse maintenir une certaine puissance financière.

Il s'est ainsi exprimé sur le prochain mercato du Real Madrid. "Des transferts comme Haaland ou Mbappé ? Sans Super League, ce n’est pas possible. Dans la situation actuelle de pandémie, ça ne peut pas exister. Ni pour le Real Madrid, ni pour aucun club", a-t-il déclaré.

La porte à l’arrivée de la star du PSG n'est pas pour autant fermée. "Je n’ai pas dit que Mbappe ne viendra pas. S’il ne vient pas cette année, personne ne va se tirer une balle. Les gens savent comme je suis, ce que je fais et que si certaines idées ne se réalisent pas, c’est parce que ce n’est pas possible."

Au sujet de la prolongation du contrat de Sergio Ramos, le président du Real Madrid n'a pas pu clairement se prononcer. Il met à nouveau la situation financière du club en avant. "Je n’aime pas cette situation. J’aime Sergio Ramos comme un fils et je ne dois le démontrer à personne. Tout va dépendre de la situation du club. On va voir comment se terminera cette année. Il faut qu’on fasse les comptes. On devra peut-être vendre certains joueurs. La prolongation du contrat de Ramos ne dépend pas de lui mais dépend de la situation financière du Real Madrid."