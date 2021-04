C'est le flou complet pour les supporters qui ont des billets pour l'Euro 2020: certains ont pris le risque de garder leurs tickets

Les supporters des Diables Rouges avaient jusqu'à ce jeudi pour se faire rembourser leurs billets pour l'Euro 2020, qui se tient cette année à partir du 11 juin. Vu l'incertitude actuelle en raison de la crise sanitaire, certains fans ont décidé de se faire rembourser. D'autres en revanche ont pris le risque de conserver leur précieux sésame.

Nous avons rencontré Nicolas, un fan des Diables Rouges. Il avait réservé ses billets pour l’Euro en 2019. Une époque lointaine où le Covid n’existait pas. "Déjà je ne m'attendais pas à avoir le Covid, à avoir cette fameuse situation catastrophique que tout le monde endure pour l'instant. Je pensais vraiment qu'on allait pouvoir aller à Saint-Pétersbourg et aux différents stades qui étaient prévus", confie Nicolas Dardenne.

Beaucoup d'interrogations

Aujourd’hui, l’excitation laisse place au flou. L’Euro débute le 11 juin et se déroule dans douze pays différents. Bilbao, en Espagne, a déjà annoncé qu’elle n’accueillerait finalement pas de match. Pour les autres pays, difficile de savoir dans quelles conditions le public sera accueilli. "Est-ce qu'on va pouvoir voyager sans être vacciné? Est-ce qu'on va devoir être vacciné? Combien de supporters vont pouvoir assister à un match lors de l'Euro? En plus, est-ce qu'il y aura une quarantaine obligatoire quand on revient des matchs? Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, d'incertitudes qui pèsent", nous explique Nicolas.

Certains supporters gardent leurs tickets

Résultat: Nicolas renonce aux matches de la phase de groupe à Saint-Pétersbourg et Copenhague. La rencontre Danemark-Belgique, par exemple, aurait pu attirer plus de 4.600 supporters belges.

Mais face aux risques, se faire rembourser semble plus prudent pour certains. "Il y a des supporters qui en effet ne courent aucun risque et qui ont demandé le remboursement. D'autres qui se disent 'Non tant pis'. Évidemment, les attentes sont assez importantes concernant les Diables Rouges. Ils se disent que c'est peut-être une chance unique et tant pis, on garde nos tickets en sachant qu'on prend un risque", déclare Pierre Cornez, porte-parole de l'Union belge de football (URBSFA).

C’est aussi le flou pour l’Union belge de football, qui s’en remet aux annonces de l’UEFA. Plusieurs pays ont déjà restreint le nombre de spectateurs dans leurs stades. Rien n’indique donc que les supporters belges seront les bienvenus.

L’UEFA a clôturé aujourd’hui à 18h son troisième tour de remboursement des tickets. Impossible de savoir si d’autres possibilités de remboursement seront proposées à l’avenir.