Le Brésil veut envoyer Neymar aux JO de Tokyo

L'entraîneur de l'équipe de football du Brésil André Jardine espère sélectionner Neymar pour les Jeux Olympiques de Tokyo et défendre la médaille d'or gagnée par le pays à Rio en 2016, tout en admettant que ce sera "compliqué".

"Nous voulons constituer la sélection la plus forte possible", a déclaré Jardine dans une interview jeudi au portail Globo Esporte. "Neymar est le principal joueur de notre sélection et le principal joueur brésilien en activité", a-t-il poursuivi, estimant que sélectionner la star du PSG constituerait "un très grand saut en qualité" pour l'équipe du Brésil.

"Nous comprenons que c'est une situation compliquée (...) C'est une question qui me dépasse en tant qu'entraîneur", a cependant admis Jardine.

L'éventuelle présence à Tokyo de l'attaquant brésilien de 29 ans ne serait possible qu'en cas d'accord entre la Confédération brésilienne de football et le Paris Saint-Germain, club du joueur, qui n'est pas obligé de prêter le joueur pour une compétition non organisée par la FIFA.

Lors des JO de Tokyo, o les rencontres de football se dérouleront du 21 juillet au 8 août, le Brésil se trouve dans le groupe D du tournoi de football masculin avec l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Arabie saoudite. Chaque pays peut convoquer 18 joueurs, dont trois âgés de plus de 24 ans, et a jusqu'au 30 juin pour le faire.

Lors des Jeux de Rio en 2016, le Brésil avait remporté le tournoi de football en s'imposant aux tirs au but face à l'Allemagne (1-1, 5-4 tab). Neymar avait marqué le but du Brésil ainsi que le tir au but décisif.