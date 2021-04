Excel Mouscron: l'actionnaire majoritaire assure qu'il va garantir la continuité du club

Jeudi après-midi, les membres du Conseil d'Administration de l'Excel Mouscron se sont retrouvés pour tirer un bilan de la saison écoulée et préparer l'avenir du club, a-t-on appris.

L'actionnaire majoritaire poursuit, comme prévu, les investissements nécessaires au bon fonctionnement du club hennuyer. "Il apporte toutes les pièces nécessaires afin de démontrer que le club est en mesure d'assurer sa continuité en D1B et d'obtenir la licence de football professionnel. Il a également affirmé son intention de composer une équipe compétitive pour la saison prochaine afin de rejoindre le plus rapidement possible la D1A tout en poursuivant le développement du Futurosport", peut-on lire dans un communiqué publié sur le site internet de l'Excel.

C'est finalement Mouscron, après une défaite (4-2) au Club de Bruges dimanche qui évoluera la saison prochaine en 1B Pro League, l'antichambre de l'élite du football belge. Si toutefois le club hennuyer parvient à obtenir la licence. Le club, qui s'est vu refuser le précieux sésame par la Commission des licences de l'Union belge, a fait appel de la décision devant la CBAS.