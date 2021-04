Tour des Alpes: victoire finale de Simon Yates

Le Britannique Simon Yates (BikeExchange) a remporté la 45e édition du Tour des Alpes, vendredi, au terme de la 5e et dernière étape courue sur 120,9 km entre Valle del Chiese et Riva del Garda et gagnée par l’Autrichien Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe).

A 28 ans, Simon Yates devient le deuxième Britannique à inscrire l’ancien Tour du Trentin à son palmarès. Le coureur a maîtrisé l’épreuve dès mardi, grâce à sa victoire en solitaire dans l’ascension finale de la 2e étape autrichienne.

Au classement général, l'Espagnol Pello Bilbao (Bahrain), vainqueur de l’étape reine jeudi, suivi du Russe Aleksandr Vlasov (Astana), complètent le podium.

Felix Grossschartner, seul rescapé d’une échappée d’une quinzaine de coureurs, empoche sa quatrième victoire professionnelle. Le coureur de 27 ans a été aux avant-postes de l’échappée qui s’est constituée très tôt et a laissé sur place ses adversaires en accélérant dans la dernière montée, à 20 km de l’arrivée.

Le Franco-irlandais Nicolas Roche et l'Italien Alessandro De Marchi se sont classés 2e et 3e de l’étape.

Présent dans l'échappée du jour, le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a pourtant jugé “catastrophique” son bilan du Tour des Alpes.

La semaine dernière, le coureur de 30 ans, qui souffre du dos depuis une chute lors du dernier Tour de France, avait conditionné sa participation au prochain Giro (8-30 mai) à ses sensations sur cette compétition alpine.