Intermarché-Wanty Gobert avec Loïc Vliegen en leader pour Liège-Bastogne-Liège

(Belga) Intermarché-Wanty Gobert alignera Loïc Vliegen en tant que leader au départ de Liège-Bastogne-Liège (WorldTour) dimanche. La formation WorldTour belge a dévoilé sa sélection samedi.

Vliegen, qui évoluera à domicile à Liège, sera entouré de Quinten Hermans, 14e et premier Belge mercredi à la Flèche wallonne. Intermarch-Wanty Gobert alignera la même équipe que sur la Flèche wallonne à l'exception de Ludwig De Winter qui remplace Aimé De Gendt. Jan Bakelants, Maurits Lammertink, Lorenzo Rota et Kévin Van Melsen font également partie de la sélection. "En tant que Liégeois, la Doyenne me tient beaucoup à coeur. Je connais très bien ce parcours car ce sont mes routes d'entraînement depuis de nombreuses années", a déclaré Vliegen. C'est une course spéciale pour moi aussi car j'ai eu l'occasion d'être dans l'échappée matinale et d'entendre les encouragements, d'apercevoir mes proches, de voir mon nom écrit sur le bitume et de ressentir la ferveur de la Cité ardente le long des 6 heures 30 de course. Pour dimanche, la donne sera la même qu'à l'Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne : nous tenterons de faire la course, en cherchant à anticiper, à provoquer la chance et d'influencer le cours des choses." "Nous sommes impatients à l'approche de dimanche, mais aussi réalistes. Selon moi, Liège-Bastogne-Liège est la classique la plus difficile qui soit. Nous rêvons d'un top dix, mais ce ne sera certainement pas facile", a ajouté le directeur sportif Valerio Piva. "J'aspire à ce que nous soyons à l'attaque, et pas seulement pour une échappée, mais aussi dans les coups où des favoris pourraient se joindre. Sur plusieurs classiques cette année, on a vu que cette stratégie de partir tôt et résister loin a payé." (Belga)