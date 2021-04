Croky Cup: une journée avec Mbaye Leye, entraîneur du Standard (vidéo)

Mbaye Leye dispute sa première finale de Coupe de Belgique dimanche en tant qu'entraîneur. Notre équipe de journalistes l'a suivi dans son quotidien au Standard de Liège.

Propulsé entraîneur du Standard de Liège fin décembre, Mbaye Leye pourrait sauver la saison du club principautaire dimanche soir (à suivre dès 20h sur Club RTL et RTL Play) en cas de victoire contre Genk en finale de la Coupe de Belgique.

Nos journalistes Vincent Legraive et Emmanuel Tallarico l'ont suivi une journée au club. Entre arrivée tôt le matin, briefing et préparation d'entraînement, entraînement, repas et débriefing, la journée de l'ancien joueur sénégalais de 38 ans est longue et chargée.

"J'aime bien être à l'aise. Au début, quand je suis là, il n'y a pas beaucoup de monde, donc j'ai le temps de faire comme je veux, le temps que tout le monde arrive tranquillement", a-t-il confié en poussant les portes du club.

